國民黨總統參選人侯友宜今出席華藏淨宗中元祭祖護國息災祈福超薦三時繫念法會，為全民祈福護國，並提倡慎終追遠、民德歸厚的精神。侯友宜表示，台灣當前面對許多挑戰，我們應該團結力量，力促社會和諧，而自己也會扛起責任，與對岸重啟交流，讓台海安定、台灣安全。

中元祭祖護國息災祈福超薦三時繫念法會由華藏淨宗弘化基金會、中華華藏淨宗學會、日本華藏淨宗學會等單位主辦，於2008年起每年於各地舉行，提倡祭祖風氣，宣揚孝悌、知恩報恩的精神。今日祭祖大典邀請侯友宜到場致詞，並由台北市長蔣萬安擔任主祭官、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭擔任監禮官，超過3000名信眾到場觀禮。

侯友宜表示，他以感恩、虔誠的心來參與法會，祈求社會祥和、大家平安。華藏淨宗學會長年重視中華文化，提倡孝道，促進社會安定和諧。而每年在世界各地都有舉辦祭祖法會，讓中華文化能夠傳承延續，並弘揚中華倫理道德到每個角落，讓全世界都能夠和平。

侯友宜指出，保家衛國、守護中華民國是我一生不變職志，當前台灣面臨很大的挑戰，每個人都相當憂心，而在這時候，我們所有人更應該團結力量、凝聚向心力，靠彼此之間互助，力促社會和諧。

侯友宜引用創辦人淨空老法師的開示語，世界要安定和平，必須把四件事情做好，即國家與國家、政黨與政黨、族群與族群、宗教與宗教，都要做到平等對待、和睦相處， 世界就和平了。

侯表示，在台灣面臨和平跟戰爭的選擇中，會扛起責任，並做到與對岸「時常交流、互相來往、互相尊重、互相關懷、互助合作」，當台海安定、台灣安全，世界就會安全；最後華藏淨宗弘化基金會董事長悟道法師，致贈創辦人淨空老法師「政通人和、國泰民安」墨寶，期勉侯友宜在未來能夠當選總統，造福國家社會。