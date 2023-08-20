韓聯社報導，隨著中國房地產金融風險的加劇，韓國政府專門成立工作組密切關注中方風險給韓國國內市場帶來的影響。

據韓國政府20日消息，根據經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬的指示，財政部在旗下經濟政策局內設置「中國經濟情況組」。該工作組將在財政部的政策引領下與韓國銀行（韓國央行）、產業通商資源部、金融委員會等多個機構和部門保持緊密合作，密切關注中國經濟情況變化。

此外，韓國政府高層對話機制也將關注中國房地產金融風險。由韓國財政部第一次官（副部長）方基善主持召開的經濟應急管理工作組會議將討論對策，宏觀經濟金融問題工作檢查會議也將隨時評估中國經濟情況。

韓國財政部認為，來自中國大型房地產開發商碧桂園、恒大的金融風險，對韓國實體經濟和金融市場帶來的直接影響或許有限，但今後事件如何演變，以及中國政府如何應對可能成為變數，因此目前尚難預測有關風險給韓方帶來的影響。由於韓中經濟息息相關，韓國政府正在密切關注中方風險對國內金融市場和實體經濟帶來的影響。

韓國金融監督院也於17日成立中國房地產金融風險監測工作組。韓國金融部門初步研判，韓國國內金融公司的碧桂園債務問題風險曝險微乎其微，中方風險對韓國國內帶來的直接影響有限。但有分析認為，若中國房地產風險波及全球金融機構，進而拖累全球經濟增長，屆時韓國國內經濟受到間接影響在所難免。