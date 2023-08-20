台灣先前被外媒評論為「行人地獄」，台北市今年1到7月行人死亡人數，更較去年同期倍增。民進黨台北市議員林延鳳批評，台北市長蔣萬安並未對症下藥，只延續既有政策或漫無效率的設施盤點。交通局回應，機車退出騎樓及人行道2.0計畫、行人綠燈早開等均有部分路段或路口完成，行人事故傷亡數也從1月的202人下降至7月119人。

依交通局公布的7月交通事故特性報表，今年1至7月共發生5萬7882件交通事故，比去年同期多出4482件，其中死亡人數45人多17人，受傷人數1萬9241人多529人，行人死亡人數則為19人，約為去年同期7人的2.71倍。蔣萬安6月30日曾於交通會報中要求，數據不求減少、至少要持平，且7月每區以比前1年減少5％作為每個月的目標值。

林延鳳指出，7月僅比去年同月事故量只減少1.1％，死亡人數雖與去年同月相比為持平，但2名往生者都是行人，整體交通事故死亡人數也持續惡化，1到7月死亡人數比去年同期多出17人，不減反增，蔣萬安並沒有對症下藥。

林延鳳也批評，前台北市長柯文哲任內，2021年共31名行人死亡，2018年整體車禍件數10萬1447件，A1車禍數於2016年88件共造成89死， 2020年因車禍受傷者共3萬3785人，4項均為近16年最高。蔣市府任內成效不彰，柯不僅有份，更可能是建設遲緩的罪魁禍首，不知柯還有什麼臉參加遊行。

林延鳳要求，蔣萬安任內，整體交通事故不論是案件數、死亡人數或受傷人數都呈成長趨勢，但市府至今提不出有感政策，仍只執著於延續既有政策或漫無效率的設施盤點，議會開議在即，預算又將提交議會，蔣市府應好好對外說明如何檢討交通成績，並具體抑制下半年度數據不再惡化。

交通局交通治理科長林育生回覆，台北市政府自今年5月1日成立府級專案小組，由交通局、工務局、警察局及都發局等相關局處，針對各類痛點問題進行檢討，並擬訂通暢行人環境、確保路口行人安全、提升大車轉彎安全及落實人本理念的道路設計4大主軸，進一步開展到10項策略及具體的34項工作項目，並擬定5年改善期。

他指出，北市府為掌握全市人行道狀況，正由工務局新工處及交通管制工程處，新工處將針對全市人行道進行為期3年的普查計畫，交工處則將於今年8月31日前完成標線型人行道的普查，並進行改善。

林育生說，且機車退出騎樓及人行道2.0計畫已有部分路段完成，並新增全市258處路口行人綠燈早開及5處路口的行人專用時相，同時完成19處路口行人穿越道線退縮、2處行人庇護島的改善。行人事故傷亡數也從1月的202人下降至7月119人，未來仍朝零死亡願景繼續努力。

交通局提醒，交通局官網已建立「台北市行人安全友善環境網」，民眾可至網站上查閱目前各執行計畫改善進度成果，若有人行道障礙物或淨寬不足的建議，也可在網站上通報。希望透過公私攜手合作，打造更好的行人環境，洗刷行人地獄的污名。