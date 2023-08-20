日前才有人分享星巴克隱藏服務，飲料續杯打7折，最近一名在超商工作的妹子也分享大家不知道的超商隱藏服務，包括出示全家App的條碼，可不用看證件拿0元包裹，用超商機台叫計程車，車子會開到店門口，以及全家也有賣炸雞桶、蛋塔盒，超實用服務一曝光引起網友討論，直呼「第1個真的長知識，好用！」

一名自稱是全家店員的女網友最近在Dcard發文，與朋友聊天時，發現很多人不知道超商的3個隱藏服務，首先是出示全家App就能免看身分證，直接拿0元包裹，這樣一來朋友、家人也能代領，也不怕忘記帶證件；方法是進入全家App首頁，點「包裹」、「未取貨包裹」，最後點「顯示快速取貨條碼」，給店員刷就完成，但前提是會員App要綁定手機號碼，且與取貨的電話相同。

透過全家App就能免看身分證，直接拿0元包裹。(翻攝自全家網站)

第2是叫計程車，原PO表示，這服務也很多人不知道，只要到全家用FamiPort機台叫車，車子會乖乖停在店門口，不怕找不到車，車子也不會跑去對向車道。步驟為選首頁的「服務寄件」，再選「台灣大車隊」。

原PO說，第3點是全家也有賣炸雞桶、蛋塔盒，買6個就有裝盒服務，但不是每家店都有賣。貼文PO出後，引發大批網友熱議，「哇賽！這樣就不用帶證件了」、「真是太好了，我每次都忘記帶證件然後跑兩趟」、「計程車真的很方便，而且司機完全不會找錯地方」、「第1個真的長知識，超好用，對於我這種常忘記帶證件，又拖到最後一刻領包裹的，真的超便利」、「腿排好吃，是日本全家的味道」。