德國歌劇《魔彈射手》9月將在高雄、台北兩地登場。圖為2020奧地利茵斯布魯克劇院首演劇照。（衛武營提供／李欣恬台北傳真）

以靈魂和魔鬼交換七顆百發百中的魔彈，獲得百分百愛情。在音樂史上具有承先啟後地位的德國歌劇《魔彈射手》，9月將在高雄、台北兩地登場，由指揮家簡文彬帶領台北市立交響樂團、高雄室內合唱團及多位獨唱家同台，採用奧地利茵斯布魯克歌劇院版本，首次在台演出。

約翰尼斯．萊特麥爾現已在台灣開始緊鑼密鼓的整排，排練場上他跟著演員的動態邊唱、邊演、邊指導，對於作品有全面的了解，他表示台灣的製作具有高效率，「我人生過去35年曾做過兩百齣舞台劇或歌劇，但從來沒有在一周內排完一齣歌劇，很榮幸可以和台灣的表演者共事，也期待成果呈現。」

簡文彬在排練場上邊指揮，也邊頂替還沒能出席的演員唱歌，展現十足的歌劇指揮功力，他表示，這個製作版本最大的特色就是在於「唱歌」。

簡文彬表示，在1840年代法國大劇院要演出這部來自德語區的歌劇時，「礙於當時的法令規定，不准在舞台上說話，一定要以演唱的方式，為此，劇院特別委託當時的作曲家白遼士，將所有的對白變成演唱方式的宣敘調，這聽起來就和羅西尼、莫札特等人的歌劇不太一樣，導演約翰尼斯在這個版本裡還有保留一些對白，在很關鍵的地方會聽到演員說話。」

此外，另一個特點是，相較於歌劇演出都會有的序曲，「這個版本一開始是兩名演員在舞台上演出，這是整齣戲的關鍵點，讓真相明朗。」

簡文彬也提及作曲家韋伯寫《魔彈射手》時的小故事，「當時他答應劇作家金德，劇中的每一個字都會為其譜曲，但是有兩個場景經韋伯的太太建議，最後以序曲代替，這首序曲在首演時大獲成功，但是金德卻因為韋伯沒遵守承諾而悶悶不樂，一輩子都沒原諒他。」

簡文彬表示，雖然是經典作，但是這次是他人生中第一次指揮《魔彈射手》，期望能為台灣觀眾介紹原汁原味的德語歌劇。演出將於9月8日至10日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院、9月15日至17日在台北表演藝術中心大劇院登場。