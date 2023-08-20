日前一隻小貓受困台中北區一處住宅，屋主卻不在家，警方警方獲報爬梯進入庭院成功救出小貓，交由報案的林小姐後續照料。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中北區一處住宅日前傳出整晚貓叫，但因屋主不在家，鄰居無從聯絡屋主救出受困貓咪，並報警求助。中市警二分局員警獲報到場，找梯子爬進庭院救援，過程還被小貓咬傷手，暖警忍痛將牠用毛巾包裹並不斷安撫，終於順利將小貓救出，完成救援行動。

住宅傳出「這聲音」一看竟是牠 警救援遭咬不忘安撫超暖心

台中市警察局第二分局立人派出所警員謝承翰、伍震傑14日前下午4時許接獲民眾報案，有小貓受困在住家庭院內需要協助，員警立即前往了解，發現報案人林小姐及附近鄰居均在一戶住宅外圍觀，果真聽聞有小貓不斷喵喵叫求救聲傳出。林女表示，聽聞隔壁庭院傳出小貓喵喵求救聲，從昨日晚間斷斷續續地叫了將近24小時，因屋主出遠門暫時無法返家，遂報警求助。

由於該戶屋主不在也無法聯繫，員警為救貓一命，只好連繫鄰長陪同，再使用熱心鄰居提供的梯子攀牆入內救援。員警進到庭院後，果然看見一隻超萌小貓躲在牆角，而突然看到員警的小貓卻驚嚇的四處亂竄，不願乖乖就範。

員警於救援過程中被小貓咬傷手，仍忍著疼痛將牠用毛巾包裹住，還不斷安撫「小貓咪，不要怕」，終於順利將小貓救出。由於小貓是隻流浪貓，林女恰巧為愛貓人士，將帶小貓前往醫院檢查及提供後續照料，讓小貓不再流浪。

中市警二分局表示，救命不分貴賤，尊重生命從保護動物做起，員警能迅速作出判斷，並與民眾合作救助小生命，具有愛護動物的實踐力，特別提醒民眾，如若在野外遇到受傷動物，可撥打24小時全國統一動保專線「1959」請求救援。