國民黨總統參選人侯友宜近期民調回暖，民調爬升老二階段，但外界認為民調要再繼續突破，如何整合黨內、在野力量將是關鍵；國民黨大老、前立法院長王金平日前傳出有意出手協助整合，不過他今(20)日受訪時卻語帶保留，強調現在時機未到，未來機緣一到就會出手整合，也認為侯的民調才稍有起色，「要整合後民調才會一飛沖天」。

王金平指出，他曾建議侯、柯合作，但從沒跟他們兩人分別談過，但在野勢力不團結就不會贏，所以希望能合作；至於是否會協調侯郭坐下來談，王金平則稱隨緣，讓他們自然發展，機緣一到就會出手。

另外有媒體指出侯似乎難以打進中南部，王是否會幫忙；王金平則稱，沒有打不進去，要一步一步來，逐步化解過去所面臨的問題，現在民調稍微回升，就是因為化解了若干問題，民眾也漸漸的認識侯友宜是真正穩定的力量，這是國家所需要的。

他說，侯也有自己堅持的理念、目標，當然民眾最後會信任，再加上在野聯盟整合，侯的民調也會起來，民進黨為了創造自己的聲量，他們也不是鋤強扶弱，打來打去是他們的戰術。

不過對於出手時機王金平始終語帶保留，頻頻直言現在還不是出手時機，機緣一到就水到渠成，屆時就會協助整合國民黨內，甚至是在野大聯盟的團結；他認同在野大聯盟不團結就不會贏，「所以希望能合作」。