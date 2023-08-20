華語樂壇天后CoCo李玟生前控訴大陸歌唱節目《中國好聲音》賽制不公的影片曝光後，引發群情激憤，李玟更在錄音檔中淚訴自己不計酬勞、不聽醫生勸阻參加熱愛的節目，卻被導演組欺負，直呼自己當歌手28年，不曾受過如此不堪的對待。如今李玟在錄音檔指稱的囂張女導演柳驪也被起底身分，據說是《好聲音》主辦方公司的股東，而且「身分是富三代，家世背景強大，不是普通人可以撼動的。」

據《娛圈同好會》的報導，在李玟生前的錄音檔曝光後，就有其他網友爆料，李玟所指稱的女導演名叫柳驪，不過她並不是總導演，只是負責現場工作調度、燈光指導的副導。事後網友也留言質疑柳驪：「那你們有沒有這樣對待CoCo呢？這麼單純正義的人，真的好可惜」，沒想到柳驪竟囂張回應：「的確可惜，誰叫她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」，讓網友疑惑：「她一個副導演，到底哪來的底氣與天后對抗呢？」

根據官方資料顯示，《好聲音》前幾季的總導演是金磊，按理來說所有的調度都由他經手，但知情人士卻爆料稱：「在節目錄製的時候，很多方面金磊都會請示柳驪，要由她拍板，才能做下一步工作。」另有網友也找到資料，稱柳驪其實是《好聲音》主辦方公司「燦星製作」的股東，甚至據傳柳驪還是富三代，家世背景強大，不是普通人可以撼動的。

據悉，李玟生前錄製《好聲音》節目時，曾因為不滿賽制不公，積極為熱愛音樂的學員發聲，而成為製作單位的眼中釘。在後續的節目中，一旦李玟有任何行為，都會被柳驪跳出來指責，例如有知情人士便爆料：「有次節目錄製已超過8小時，期間嘉賓選手都沒吃飯，李玟就低頭吃了一口隨身帶著的水果，但柳驪卻以正在調燈光為由破口大罵李玟『吃什麼吃，不知道剛剛在調燈光嗎？』」，但想也知道調燈光是燈光師的工作，跟李玟沒任何關係，這種行為明顯就是故意找碴。

之後在該季《好聲音》最後一集節目中，李玟與學員上台演唱，結果製作單位也疑似惡意報復，臨時修改舞台走位，這讓本身就帶有腳傷的李玟最終跌倒在舞台上，不過敬業的李玟還是想盡辦法唱完歌曲，期間製作單位一度只放出李玟演唱時的半身畫面，想透過這樣的方式塑造「李玟沒有跌倒」的假象。此舉也讓當時身為導師之一的梁靜茹看不下去，打算出手攙扶李玟，結果導演卻下令「節目組跑上台將梁靜茹拉走」，堅持讓李玟跪在舞台上唱歌，被吼的梁靜茹也瞬間眼眶含淚。