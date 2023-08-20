受王立強「假共諜」案牽連、被控是共諜的向心夫婦17日確定不起訴，國民黨台北市議員羅智強認為，民進黨欠向心夫婦和受害最深的高雄市前市長韓國瑜一個道歉，因為這起假共諜案不僅戕害人權，更是抹紅認知戰的惡例經典。

羅智強今（20）日在臉書發文表示，王立強自導自演的共諜案漏洞百出，不只被澳媒指是場騙局，澳洲法院更認證王詐騙，將他的資產凍結，但民進黨卻拿此案大作文章，總統蔡英文競選連任時稱「國安單位已有掌握」、「中國介入台灣選舉，是時時刻刻都存在的事情」，其競辦也質疑韓國瑜對此事是否知情，綠媒更大肆報導，藉機炒作抹紅韓。

羅智強感嘆，向心夫婦只因王立強的一個謊言，就受困在台灣近4年、有家歸不得，而最愛指控對岸侵害人權的民進黨，卻對他們的人權視而不見；此外，當初大聲叫囂、造謠，利用此案抹紅韓國瑜的親綠人士與媒體，現在也裝作這件事不曾發生。

「十足的政治辦案，十足的侵害人權，十足的認知作戰」，羅智強痛批，影響台灣選舉的就是民進黨自己，若他們懂廉恥、有羞恥心，就應該要對此道歉。