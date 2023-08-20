2024總統參選人民進黨賴清德、國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲，今（20）日都將出席行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民」大遊行。對此，媒體人黃揚明形容，執政黨參加這場遊行，根本就是「當家去鬧事」，有網友則狠酸賴清德參加這次遊行猶如「做賊喊捉賊」。

黃揚明昨於中天《週末大爆卦》指出，無論是誰執政，都會碰到行人地獄的問題，真正關鍵與藍綠無關，而是有無誠意要解決。

在野黨去參加遊行之目的，在黃揚明看來，是想告訴大家自己和民眾站在一起，但他覺得擁有公權力的政府官員和執政者若要解決問題，應是直接拿出對策，而非跟著參加遊行，「這叫當家去鬧事。」

另外，黃揚明語重心長地說，政府如果做得好，民眾就不會上街頭，一旦出現抗爭，不管有多少人參加，代表的都是人民的心聲。

黃揚明這番說法，在PTT八卦板掀起熱烈討論，有網友笑說，民進黨的專長就是抗議遊行，瘋起來甚至會自己抗議自己；還有人諷刺，可能是總統做得太爛，連副總統都要上街抗議；更有鄉民質疑，這是做賊喊捉賊的概念嗎？