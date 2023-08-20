「還路於民大遊行」將在今（20日）下午登場，怎料新北市中和區昨（19日）又發生公車未停讓行人，輾斃8旬林姓老翁的重大交通事故。林男兒子聽聞噩耗趕抵醫院，崩潰痛哭指出，父親只是出門散步，走在斑馬線上竟然會被公車撞死，要求駕駛和客運公司一定要給個交代。

據了解，台北客運53歲邱姓女司機昨（19日）上午9時許，駕駛667路公車行經中和區壽德街，左轉民德路時，直接撞擊欲穿越馬路行走於行人穿越道的82歲林姓老翁，邱女未察覺已肇事，又繼續前行數十公尺，老翁慘被輾過拖行，直到邱女感覺車底有異才停車查看。邱女向警方表示，並沒看到有人過馬路。

林男兒子聽聞噩耗焦急地趕往醫院，當場痛哭失聲，林男兒子指出，父親平常都會在住家附近散步，昨天一早就出門散步，走在斑馬線上竟然會被公車撞死，要求駕駛和客運公司一定要給個交代。

警方後續依「未停讓行人」舉發邱女，並依過失致死罪嫌究辦。新北市交通局以最重罰開罰客運公司9萬元，邱女則面臨停職與吊銷駕照，無法再擔任公車駕駛；該案也列入公車營運服務品質評鑑中扣分，公司的補助款請領資格將受影響，而肇事車輛則遭扣牌暫時停止營運。