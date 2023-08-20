鴻海集團創辦人郭台銘日前先是批國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲內耗、背離主流民意，隨後卻拋出要找2人「喝咖啡」談合作或辯論，對此，侯友宜強調，「郭董說的我沒什麼意見」，會再找時間去拜訪，希望大家團結。

侯友宜今上午前往新北市先嗇宮時受訪指出，最重要是他自己要堅定步伐、充滿信心向前走，並團結所有的力量，他會再找時間去拜訪郭，希望大家面對挑戰、團結一致；對於是否會接下郭的辯論戰局，侯重申，大家都是希望一起努力讓中華民國變更好。

針對郭邀在野兩名參選人喝咖啡，可又說藍白都把他當敵人，侯友宜說，他們都是守護中華民國派，面對中華民國現在的困難，大家都要有心來解決問題，這是最重要的目標，希望大家都用這個目標團結向前走，讓兩岸和平下來。

由於郭、侯今天下午都會出席「還路於民大遊行」，是否有機會「侯郭會」？侯友宜表示，最重要是跟民眾站一起，不要讓「行人地獄」變成惡名，希望把「行人地獄」變成「安全領域」，這才是此行最重要的目的。