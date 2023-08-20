夏天一碗冰，讓人暑氣全消！高雄市政府觀光局這個週末辦理大港閱冰冰品市集嘉年華活動，在鼓山輪渡站前濱海一路上熱鬧登場，集合33家冰品名店同場比拼，首日湧入上萬人次參與。高雄市長陳其邁到場與民眾同樂，並表示「夏日來高雄吃冰就對了」，同時也與YouTuber「厭世甜點店」主理人拿拿摳共同展現手藝製作特色鳳梨冰；不僅為店家加油打氣，更親自製作完成一個為高雄帶來好福氣的大福及麻糬燒冷冰，號召大家一次吃完33家冰店，也能就近到哈瑪星、旗津吃冰。

觀光局表示，週末活動以「大港閱冰X旗津風箏節暨氣墊水樂園」雙主場模式舉行，鄰近的旗津還有風箏節及氣墊水樂園活動，歡迎想來高雄吃冰消暑、嚐海鮮美食、看風箏賞海景的朋友們，務必要把握時間。

市長陳其邁親手作冰品，歡迎大家來高雄吃冰。（圖片來源：高雄市觀光局）

市長陳其邁表示，這禮拜開始連續三周的高雄美食月活動，首場以清涼消暑的大港閱冰開場；吃冰是很高興的事情，哈瑪星是冰品起源，感謝冰品業者願意在很忙的暑假旺季共襄盛舉，也要來到冰品市集和所有的市民以及遊客相見，共同展現高雄強大的美食能量。

而琳瑯滿目的冰品，絕對會讓大家愛不釋口、陷入選擇障礙；接下的連續兩周也有鹹酥暨國際炸物嘉年華(8/26、8/27)、高雄奶茶節(9/2、9/3)接續登場，請大家拭目以待。

琳瑯滿目的冰品。受到小朋友的喜愛。（圖片來源：高雄市觀光局）

觀光局長高閔琳說明，這次冰品市集活動除了開放民眾現場針對冰品店家投票外，活動期間也邀請專業評審針對參與市集店家冰品的賣相、口味、創意等項目評分，結合人氣投票與後續行銷推廣；只要在市集內消費2家冰品，即可參與人氣投票，完成投票就有機會獲得一張「禮冰券」，數量有限，換完為止。

民眾憑禮冰券可在市集活動後8月21日起至9月10日，到合作的冰品店家消費享折扣。此外，在冰品市集活動消費滿200元，即有機會獲得50元鼓山魚市場消費抵用券，開心順遊魚市場的復古老玩童市集。

觀光局說明，本次活動開幕邀請到高雄全家海神女孩應援推廣高雄冰品，而現場也搭建大型帳篷提供民眾遮陽避雨和吃冰；除了冰品市集之外，也邀請了12家人氣餐車共襄盛舉，還有奇幻魔術秀、小丑哥哥折氣球、特技扯鈴與花式籃球與歌唱表演。喜歡吃冰的朋友們更不能錯過「呷冰PK賽」，免費大啖芒果冰、枝仔冰城冰棒、冰淇淋等；另外大會還有轉轉樂活動，民眾可以試試手氣抽市集抵用券，品嚐冰品享消費折扣。本次活動亦感謝衛生局共同輔導本次活動冰品業者，參加市集的店家除均檢驗合格，亦登錄於食品業者平台供民眾查詢。

觀光局表示，民眾如欲參加大港閱冰，可搭乘捷運橘線至西子灣站從1號出口沿麗雄街步行5分鐘即可抵達會場；或搭乘輕軌至哈瑪星站沿臨海一路至濱海一路步行5分鐘可抵達會場。如要前往旗津風箏節，也可搭乘渡輪前往；活動當日上午11時至下午7時尖峰時段，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車外，一般遊客燃油機車均禁止登船，同時，當日將視現場人潮狀況彈性調整。更多活動相關訊息可上高雄旅遊網查詢。