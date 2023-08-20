國民黨總統參選人侯友宜今出席三重先嗇宮法會，與立法院前院長王金平、國民黨前秘書長李乾龍同台，王金平受訪時被問到何時會替侯友宜整合國民黨地方派系，他透露，機緣一到就會盡心力幫忙。對此，侯友宜強調，大家都會團結在一起，一起面對所有的挑戰，勇敢的往前走。

侯友宜表示，最主要跟王金平大家都希望國泰民安、風調雨順，在消災祈福的過程當中，祈禱生者安康，逝者安息，希望台灣無災無難。侯強調，他相信每一個人都關心大家彼此互相包容跟尊重，大家都會團結在一起，一起面對所有的挑戰，勇敢的往前走。

至於北市議員游淑慧評論民進黨如今戰略，就是侯、柯「誰強就先打誰」，侯友宜認為，他面對所有外面的挑戰，自己走自己的路，勇敢的向前走，政治最主要的不是互相攻擊、惡意批評，而是要提出政見，說出能為人民做什麼；「可以解決問題最重要」。

侯友宜強調，人民關心的是未來總統是否能顧人民安全、顧肚子、顧下一代更好，此外的其他問題他覺得不重要。

此外，對於兩岸軍演，侯友宜直言，他代表台灣民眾表達嚴正的態度，這些都無助於兩岸的發展，反而會阻礙兩岸的關係，甚至也會造成台海穩定以及區域和平的挑戰。所以面對兩岸之間，我還是希望大家都能夠對話、交流，降低衝突。