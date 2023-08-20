虎尾中元祭分七區舉行，精雕細琢的冰雕是外地遊客必賞的一區。（周麗蘭攝）

虎尾中元祭屬於「市仔普」，逐漸發展成全鎮運動。（周麗蘭攝）

雲林縣已有北港朝天宮迎媽祖、口湖牽水狀、雲林六房媽過爐、馬鳴山五年千歲大科等4項經文化部審議通過獲登錄的國家重要民俗，目前正輔導虎尾鎮公所將「虎尾中元祭」列入雲林縣無形文化資產。

虎尾中元祭屬於「市仔普」，最初是店家攤販在農曆7月15日中元節集體大拜拜超度好兄弟，並祈求家戶平安、生意興隆，人口及商業發展旺盛後，成為市區大拜拜運動，1999年起分為東（虎尾鎮農會前）、西（天后宮前）、南（中華電信後方）、北（金羅殿前）、中（虎尾中央市場）、德興宮、福德區等7個區，發展成為地方特色，儀式遵照古禮，擺設隨時代變化。

7區擺設的特點不同，例如北區冰雕、東區炮城、南區肉山，各區還設置「看桌」的祭祀擺設，五穀雜糧、美食點心、蔬果雕、捏麵人等融合現代與傳統的祭品同時出現在虎尾街頭，場面極為奢華壯觀，吸引各地民眾專程參觀。

雲林縣政府連續幾年與虎尾鎮公所聯合舉辦中元普度祭典，去年疫情解封後公所擴大規畫「鬼月活動」，包括燈光秀、趣味競賽、藝人表演等，今年甚至推出「頭七虎尾回魂」密室逃脫的驚悚趣味活動。

縣長張麗善強調，虎尾中元祭已經成為虎尾人的民俗基因，場面盛大有「北基隆、南虎尾」美譽，重視傳統文化，慎終追遠，表達慈悲感恩之心是中元文化祭最重要的意義，有必要列入雲林縣定民俗。

文觀處長陳璧君說，有書面記錄的虎尾中元文化祭活動今年進入第24年，未來會列入縣府無形文化資產評估，盼藉由保存延續雲林縣民俗，結合觀光帶動地方產業發展。

縣市政府管轄的無形文化資產類包括民俗、傳統工藝、傳統表演藝術、傳統知識與實踐、口述傳統等6項，雲林縣已獲審定的「民俗」無形文化資產包括北港莊儀團千耳眼爺公、崙背水汴頭跋米蘿、水林蕃薯寮媽元宵夜巡、北港進香、五股開台尊王過爐。