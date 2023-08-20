為加速推動高雄國際機場新航廈建設進度、航線航班航點儘速恢復疫前水準以及周邊聯外交通系統建設等，立委賴瑞隆日前邀集交通部次長祁文中、民航局副局長方志文、運研所副所長陳天賜及高雄市政府觀光局長高閔琳、交通局副局長黃榮輝等人，至高雄機場進行「高雄國際機場暨周邊聯外交通系統建設規劃考察」，要求高雄機場新航廈第一期工程務必在2030年前完工，並在年底前恢復疫前航班航點，加速推動高雄整體發展。

交通部民航局在簡報中指出，新航廈建設係依據行政院核定的「高雄國際機場2035年整體規劃」辦理，將分二期將既有二座單元式航廈，建設成一座年容量達1650萬人次、供國際線及國內線共用之集中式、智慧化大型航廈，而第一期建設計畫概估期程自2025年至2032年，第二期自2033年至2040年，總建設經費880億元。

賴瑞隆肯定新航廈整體提升高雄國際機場硬體建設，集中式航廈整合國內外航線登機位置，以利民眾方便搭乘大眾運輸，但基於南部旅客成長需求，交通部應專案督導持續滾動檢討計畫內容，精進各項工程辦理進度，縮短高雄國際機場新航廈第一、二期建設期程，第一期工程應於2030年前完工，祁文中當場允諾縮短期程將用專案方式辦理。

中央地方考察高雄國際機場，要求2030完成新航廈第一期工程。（賴瑞隆立委服務處提供）

賴瑞隆認為，高雄機場航班航點恢復速度太慢，相較桃園機場還有很大進步空間，高雄機場國際航線航班及航點攸關高雄產業發展，要求交通部再積極協調，儘速於年底前恢復至疫前水準，並擴增其他航線。

高閔琳也要求提出請民航局推動高雄馬祖直航班機成行的訴求，方志文表示，高雄馬祖直航班機將先採取包機模式進行，日後再朝正常班機模式，祈文中也同意高雄航班航點應加速恢復，也認為新航廈新建期程太長，請民航局積極協調配合辦理。

賴瑞隆表示，高雄國際機場航廈周邊交通應由中央交通部做全面性盤點，並納入「高雄國際機場整體建設規畫」報告，高雄國際機場不只單純改建機場新航廈，更需要通盤提升周邊交通規畫，整合國道一號七號及88快速道路，才能整體思考高雄整體交通發展，奠定高雄下一個百年發展的根基。