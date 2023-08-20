民進黨立委賴品妤日前針對國民黨2024總統參選人侯友宜提出的能源政策，嗆出一句「重啟個屁」，導致一連串「雲豹小公主」的後續被挖出。不過媒體人黃揚明認為，目前各界的攻擊無法把戰火延續到民進黨總統參選人賴清德身上，而只要賴清德的民調持續領先，真相就難以浮上檯面。

黃揚明在昨（19）日播出的網路節目《全民平評理》表示，目前各界對於賴品妤的攻擊，確實會對她個人的立委選舉造成影響，但因為始終沒有弊案傳出的關係，想藉此影響到賴清德其實還有一大段距離。

「如果賴清德民調持續領先，他執政機率高，你覺得在那個利益結構裡面的人，會出來把真相揭露嗎？」黃揚明強調，弊案會爆發，通常是利益分配不均或是老闆即將垮台，才會有人帶資料去投奔其他陣營，雖然雲豹能源有無牽涉弊案、違法等還不清楚，但在目前的利益結構下，民進黨仍然很安全，就算有人想當吹哨者也不敢講話，因為會擔心賴清德能夠繼續當總統。

黃揚明更指出，前總統陳水扁即將卸任時，突然爆發一大堆弊案，且很多內容更是民進黨內部直接提供的，就是因為他們知道扁家即將垮台才敢把資料丟出來，「在野陣營沒辦法威脅到賴清德勝算時，這些真相很難浮上檯面。」