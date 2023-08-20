鴻海創辦人郭台銘日前喊話要邀國民黨及民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡，對此，中廣董事長趙少康痛批，現在的局面就是他近幾個月年輕氣盛的舉動才造成，之前不論說要挺侯，或是和柯文哲「海誓山盟變昨暝歹勢」，現在要大家坐下來喝咖啡，誰知道會不會又是鴻門宴？強調非綠陣營必須整合為一組人才有贏的可能，要談合作最好要具體說清楚，「否則侯柯怎敢坐下來跟他談？」

趙少康表示，他早在7月23日國民黨全代會後就提醒「三個和尚沒水喝」，請郭董理解團結的重要，可以理性、放下徵召過程的夙怨，畢竟他的一言一行動見觀瞻。不過近一個月來，郭董「類參選」的動作頻頻，讓非綠支持者瞻前顧後、心猿意馬，還有人差點被金小刀祭旗。郭董有怨，大家都知道，但是各項民調都顯示「他還是沒有出馬的正當性」。

趙少康指出，現在郭董說，他深知團結與合作的重要，必須選票集中才能下架民進黨，如果大家都自私自利，只想個人前途和政黨發展，分散了選票和力量，就是對不起主流民意。郭董可能主觀認為，他既不為個人、也不為政黨，最不自私自利，應該當主流民意的共主，但他恐怕忘了，就是他近幾個月來年輕氣盛的舉動，才造成「三個和尚」或「三隻小豬」的局面。

趙少康強調，對藍營而言，郭董517挺侯的臉書貼文還在；金門海邊「海誓山盟變昨暝歹勢」，也讓白營驚心動魄；如今郭董要請大家坐下來，誰知道會不會又是鴻門宴？

趙少康認為，非綠陣營必須整合為一組人，才有贏的可能，郭董既然拋出了「喝咖啡」的想法，最好也具體說說，到底他要侯柯兩人支持他？還是他要支持侯柯？說清楚，才是真正展現善意，否則侯柯怎敢坐下來跟他談？