「山道猴子的一生」影片爆紅，台電搭上這波熱潮，二次創作改為「山道豪子的日常」，教民眾如何省電，台電表示，家中5種會偷吃電的電器，包括儲熱式電熱水器、電熱水瓶、數位機上盒和DVD錄影機等，提醒長時間不用的電器要記得拔插頭或使用獨立開關，不用時就關閉電源，省電又省錢。

台電前天（18日）於臉書粉專上傳一張照片，「山道豪子」向2名好友借錢還不出來，對方嗆豪子沒有追台電的粉專，才會連家中有吃電的家電都不知道，直呼「不省點怎麼還錢？」吃電的家電包括儲熱式電熱水器、電熱水瓶、數位機上盒和DVD錄影機等。

台電提醒，長時間不用的電器，記得要拔掉插頭或使用獨立開關，不用時就關閉電源，可省電又省錢，引用「山道猴子」的話說「你不理財，財不理你」，還搞笑地把「莫忘初衷」改為「莫忘省電」，指要有多的錢改車、投資興趣，省電就可以省下錢。

台電表示，家中有不少電器會偷吃電。（圖／翻攝自台電臉書粉專）

圖文讓網友大讚，「台電小編怎麼總是這麼有梗啦！跟超快的好厲害」、「很會耶！有被戳到笑點」、「小編跟得上時事喔」。