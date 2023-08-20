（14：02更新）午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布台北市、新北市大雷雨訊息，持續至15時0分，以及國家級警報響，新北市新店區有山區暴雨，針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）發布災防告警，持續時間至15時11分，留意溪水暴漲。

同時大雨特報範圍擴大至8縣市，今日基隆、台北、新北、高雄、花蓮地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，影響時間持續至晚上。

8縣市大雨特報。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今天（20日）台灣各地轉為多雲到晴的天氣，午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，建議外出最好攜帶雨具，以備不時之需，明（21日）清晨至上午因陸風與西南風輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，預測中部以北及東北部高溫約33、34度，南部、東部及東南部約31、32度，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。