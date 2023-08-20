2023第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽於在高雄鳳山沙灘排球場開打，賽事開幕典禮上，教育部體育署副署長房瑞文、高雄市長陳其邁、國際巧固球總會會長黃進成與亞太總會會長高俊雄 、以及立委邱志偉、許智傑、林岱樺等出席與會。陳其邁歡迎各國選手蒞臨高雄，希望大家在享受比賽之餘，可以在高雄發現這座城市的美好。

睽違6年，高雄再度舉辦國際性巧固球賽事，本次參賽隊伍來自新加坡、香港、馬來西亞、澳門、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國、印度及中華台北等9個會員國，共32支隊伍逾362名選手及隊職員參賽除來自各地的選手外，也有來自亞洲及紐澳等13個國際巧固球總會會員國的執行委員召開執行委員大會，共商巧固球日後規劃發展。

市長陳其邁、國際總會長黃進成、亞太總會會長高俊雄、以及立委邱志偉、林岱樺、許智傑共同完成揭牌儀式，宣告巧固球雙總會設置於高雄。（圖片來源：高雄市政府運發局）

陳其邁向參與的各國選手表達歡迎之意，且期盼大家把賽事之餘的時間花在高雄，將發現高雄是一座溫暖與美麗的城市。高雄亦珍惜人權及自由價值，他也認為即是巧固球所代表的精神。

運動發展局表示，台灣已連續43年在巧固球運動上獲得佳績，國際巧固球總會與亞太巧固球總會都設立在台灣。本次開幕典禮邀請各國巧固球代表共同見證，由市長陳其邁、國際總會會長黃進成、亞太總會會長高俊雄共同完成揭牌儀式，宣告巧固球雙總會設置在高雄。

此外，運發局表示，睽違6年高雄再度舉辦國際性巧固球賽事，本次參賽隊伍來自新加坡、香港、馬來西亞、澳門、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國、印度及中華台北等9個會員國，共32支隊伍、逾362名選手及隊職員參賽。除來自各地的選手外，也有來自亞洲及紐澳等13個國際巧固球總會會員國的執行委員召開執行委員大會，共商巧固球日後規劃發展。