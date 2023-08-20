日前因為發生重大溺水意外，基隆市政府封閉大武崙沙灘及潮境公園潛水區一周，預計將於21日開放。基隆市長謝國樑20日上午受訪時表示，若一切順利，預計最快明後兩天便會重新開放，他20日下午也會到現場視察，確認相關作業。

謝國樑表示，從12日事發當天開始，市府幾乎每天都針對大武崙沙灘及潮境公園潛水區的相關安全維護及管理召開會議。目前市府已經在大武崙沙灘的海域放上新的警戒線，也已經規畫救生小艇。若一切都依計畫進行，很快就可以重新開放大武崙沙灘及潮境公園潛水區。

謝國樑強調，屆時會有新的救護、救援措施及警戒方式，同時，也將勸阻部分不遵守相關規定的民眾，必須依相關的規定才能安心在當地遊玩。

謝國樑指出，他將會在20日下午到大武崙沙灘視察做開放前的最後確認。至於確切的開放時間、如何開放，以市府正式發布的新聞稿為主，確定要開放時，也會請市府發言人對外說明，希望大家能做好安全措施。

基隆市大武崙沙灘水域，12日午間及傍晚發生3起溺水意外，造成3人死亡。基隆市政府13日便宣布封閉大武崙沙灘一周，並將潮境公園潛水區也一併宣布封閉，封閉時間自13日到20日。

14日基隆市議會召開臨時會，市議員要求市府進行相關計畫的報告，謝國樑講到動情之處時，還曾經數度哽咽、淚灑議場。