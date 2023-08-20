汽車燃料費自7月1日開徵，繳費期限1個月，詐騙集團看準時機，利用汽燃費收費期限剛截止，開始寄送詐騙簡訊。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

近日汽燃費繳費截止，日前大里區黃姓民眾收到「燃料稅逾期通知」詐騙簡訊，由於網址「mvdis-gov.cc」與監理站正確網址「mvdis.gov.tw」幾乎雷同，差點遭騙。台中市議員張芬郁20日提醒，「gov.tw」是分辨政府簡訊的線索之一，台中區監理所也表示，近日不會以簡訊進行汽燃費通知，提醒民眾注意。

汽車燃料費自7月1日開徵，繳費期限1個月，詐騙集團看準時機，利用汽燃費收費期限剛截止，又開始寄送詐騙簡訊。大里黃姓民眾日前拿著手機簡訊，向市議員張芬郁表示，他17日晚上收到「燃料稅逾期通知」簡訊，寫著「您的112年度汽燃稅逾期金額600元，請於112年08月18日前繳納」，繳納網址是「mvdis-gov.cc」。

黃男表示，他7月以約定扣款方式繳納汽燃費，有時候忘記帳戶存款夠不夠，以為是扣款不足要補繳，他看見網址有「gov」沒有疑心，點入進到監理服務網也無異狀，再點進填寫「信用卡」資料頁面，寫到一半，突然想查看看到底是名下哪台車沒繳，才仔細看簡訊的網址並比對監理站的官網，看見正確的是「mvdis.gov.tw」，「被那個cc騙了，差點就按下去繳了」。

張芬郁表示，詐騙網站仿官網一模一樣，連網址也愈來愈像，以前的網址名稱都亂打一串英文字，近來政府一再宣導用網址「gov.tw」做分辨，民眾開始有戒心，但詐騙集團也在進化，開始使用「gov」，甚至先前也出現在後段網址用「xxx／mvdis.gov.tw」，讓民眾混淆。

張芬郁說，詐騙集團刻意以繳納時間緊迫，讓民眾無心再查證，若按下繳納費用，連信用卡資料都會被盜取盜刷。並強調，網址首段是 「gov.tw」 結尾的才是政府專用網址，民眾收到來源不明的簡訊網址連結要留意分辨，可到正確官網比對或電話再次確認或向165全民防騙網查詢。

台中區監理站也表示，鑑於日前就曾出現詐騙集團以「汽車燃料費逾期」為名行詐，近日相關單位皆不會利用簡訊通知民眾繳費逾期，都會以書面方式通知且附上各區單位的聯絡方式，提醒民眾注意，不要受騙，若收到簡訊務必再三查證。