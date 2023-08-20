觀察台北市整體豪宅交易量變化，在2021上半年就有高達335件的交易量，平均一天就有將近2件豪宅交易，然而到了2023年，台北市豪宅交易量歷經半年仍未滿百，驟降71.3%。其中萎縮最明顯的「內湖區」，減幅更高達87.5%，從2021年上半年的48件交易量掉至個位數。其餘的前四名萎縮幅度最高的行政區，減幅也都在6成以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023年全球景氣相對低迷，不如2021年暢旺，再加上全球面臨通膨壓力，各國紛紛升息因應，整體經濟前景趨於保守，連帶使得高總價的豪宅市場出現明顯萎縮。除此之外，今年《平均地權條例》上路後，私法人購置住宅將採許可制。過去常以公司法人名義進行購買的豪宅市場，勢必再受衝擊，豪宅交易量的大幅萎縮，並不難料見。

細看交易量衰退最明顯的內湖區，陳金萍說明，內湖區發展完整、街廓整齊，吸引許多高收入族群定居於此，台北市居民平均財力最高便位於內湖寶湖里。再加上內湖有許多好口碑的豪宅建商，持續推出豪宅產品，使得在地的豪宅市場相當熱絡，房價也有支撐。然而受到經濟景氣影響和《平均地權條例》新法上路，交易量瞬間急凍，在短短2年內，交易量衰退近9成，從48筆萎縮到僅剩6筆，減幅十分驚人。其他傳統的豪宅精華地帶如「中山區」和「大安區」今年上半年交易量分別僅剩21和24筆，可見豪宅市場受到嚴重衝擊。