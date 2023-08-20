屏東縣府與南州鄉公所合作，20日攜手以「海底世界」為主題將彩稻插回南州糖廠，預計國慶連假與大家相見歡。（謝佳潾攝）

屏東縣府與南州鄉公所合作，20日攜手以「海底世界」為主題將彩稻插回南州糖廠，預計國慶連假與大家相見歡。（謝佳潾攝）

屏東縣府與南州鄉公所合作，20日攜手以「海底世界」為主題將彩稻插回南州糖廠，預計國慶連假與大家相見歡。（謝佳潾攝）

屏東縣府與南州鄉公所合作，20日攜手以「海底世界」為主題將彩稻插回南州糖廠，預計國慶連假與大家相見歡。（林清源提供／謝佳潾屏東傳真）

2015年神農獎得主林清源在屏東南州鄉種出LINE人氣貼圖彩稻，驚豔眾人，隨後彩稻田成了屏東熱帶農業博覽會的金字招牌，風靡全國，8年後，縣府與南州鄉公所合作，20日攜手以「海底世界」為主題將彩稻插回南州糖廠，預計國慶連假與大家見面，同時也期盼屏東彩稻依不同地域發展出獨特性。

「回到魚米之鄉南州鄉，把彩稻種回來！」屏東縣長周春米20日一早出席南州鄉彩稻插秧體驗活動，她興奮道，2015年潘孟安當選屏東縣長後，與神農獎得主林清源合作在屏南南州鄉種彩稻，轟動全國，之後彩稻田移師屏北成了屏東熱博的金字招牌，風靡全國，8年後，彩稻回到原來的地方，希望持續帶動地方觀光發展。

周春米說，彩稻田是屏東熱博持有不變的品牌，而今彩稻種回南州，是用另種形式呈現，如展現地方特色等，因此這次主題是「海底世界」，當魚米之鄉遇上海底世界、當海底世界在魚米之鄉呈現的時候，相信會有更燦爛、美麗的火花。

此次彩稻依舊是由林清源團隊規畫，林清源說，這次的彩稻田坐落在南州糖廠、運動公園旁的毛豆種植專業區，已與台糖談妥這段時間改種彩稻，該區占地4.2公頃，但因配合公園3公尺看台的視野範圍，因此彩稻占的面積是1.3公頃，預計國慶日前就能種出完美的圖案。

林清源指出，這次彩稻的顏色有黑、黃、白、綠、紫紅等5種顏色，而圖案是由3D轉圖種出，民眾只要上到看台就能欣賞到完整繽紛的「海底世界」。

南州鄉長劉美吟表示，「海底世界」將於國慶連假與大家相見歡，且10月7、8日還有寫生比賽、農特產觀光市集，歡迎大家一起來玩。