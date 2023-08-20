網路影片「山道猴子的一生」近日在YouTube上爆紅，故事提到許多人熱衷改車，前往各山道競速，有民眾就在台七乙線發現，竟有人騎著電動滑板車在路上飆速，且後方機車騎士時速66公里還無法超越。大溪警方表示，電動滑板車依規定不能行駛道路，且車速太高，違反道路交通管理處罰條例規定，將處1200元至3600元罰鍰。

有民眾在網路社團PO出影片，只見一名男子騎著電動滑板車，在桃園市復興區台7乙線高速行駛，根據機車行車紀錄器，機車沿途時速最高達66公里，還是無法超越滑板車，且山路還有好幾個彎道，過程非常危險。

網友紛紛留言，「電動滑板車這麼猛能跑到50以上，這台有改喔？」、「我想知道哪個型號的滑板車那麼會跑？」也有人疑惑，「電動滑板車不是不能在一般道路行駛？」

大溪警方表示，民眾使用電動滑板車行駛台7乙道路影片，電動滑板車不能行駛道路，行為人已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，將處1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用，呼籲民眾注意不要違規。