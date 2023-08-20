天后李玟生前指控《中國好聲音》不公、遭羞辱的音檔曝光後，因起眾怒，之後陸續有人出面指稱《好聲音》不為人知的的內幕，爭議持續延燒；對此，大陸長春城市生活廣播開出第一槍，於社群上宣布「先鋒1063，永不合作中國好聲音，特此聲明」被網友讚爆，更傳出連「國民歌王」周華健已退出節目。

《好聲音》自李玟錄音檔曝光後，持續爆發爭議，今（20）日大陸長春城市生活廣播透過社群網站發出聲明，「先鋒1063，永不合作中國好聲音，特此聲明」貼文曝光後，不少網友大讚，「幹得漂亮，希望不是最後一個」、「第一家媒體帶公章」、「希望有更多的明星發聲明不和中國好聲音合作」。且有網友發現新一季的《好聲音》導師表已經沒有周華健的頭像了，懷疑他可能在李玟事件後退出了節目錄製以表達不滿。

《先鋒1063》宣布永遠不合作《中國好聲音》。（圖／翻攝自微博）

事實上，李玟音檔曝光後，《好聲音》第一時間也做出回應，網路上流傳的是惡意剪輯的錄音，此舉不但對逝者不尊重，也嚴重損害節目的形象「出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出，願逝者安息」。

不過，日前網上卻瘋傳《好聲音》將李玟從簡介中除名，固定導師陣容只有梁靜茹、廖昌永、李克勤及李榮浩，卻不見從第7集頂替廖昌永的李玟，引起網友不滿「這就是你們說的尊重逝者、願逝者安息嗎？」、「說一套做一套」；此外，部份平台的留言區也出現替製作單位說話的留言，包括「李玟已和解」、「不要再消費逝者」等，且IP位置恰巧都在浙江，讓外界猜測是電視台找來的水軍。