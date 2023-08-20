車禍現場一片狼藉。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

7旬老翁逆向暴衝 無辜騎士遭撞送醫不治

74歲劉姓老翁19日早上8點47分，駕駛轎車行經苗栗市中華路與為公路口時，不明原因跨越對向車道，衝撞路邊小貨車與正在騎車右轉進為公路口的42歲陳姓男子，陳男遭撞傷重不治，而老翁酒測值零，詳細事故原因尚待調查釐清。

經初步調查，劉姓老翁由駕駛轎車由苗栗市中華路北往南行駛，行經為公路口時，不明原因高速逆向行駛，先是撞擊從為公路右轉中華路的陳男，再撞上路邊停放的小貨車。

事故畫面20日曝光，劉姓老翁逆向直衝，猛烈撞擊陳男，並在闖過紅燈之後，閃過多輛行駛中的汽機車，最後撞擊一旁小貨車停下，還差點波及另名女騎士。

撞擊力道猛烈，將機車撞損，更把小貨車撞到90度位移，劉翁的車輛才停下，陳男頭部受創，經送醫搶救後不治，雙方駕駛經酒精檢測皆未飲酒。劉翁事後則稱，不知何故才會失控，事故原因仍待警方釐清。

苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，行經路口應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，以確保自己與用路人生命財產安全。