烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）對有關他可能被解除國防部長職務並被任命為駐英國大使的傳言發表評論，稱一旦他沒有力量和幽默感「嘲笑那些想讓我出去的人」，他就準備辭職。

烏克蘭媒體此前報導稱，烏克蘭總統澤倫斯基正在尋找烏克蘭國防部長的替代人選。8月初，烏克蘭一名議員聲稱烏克蘭國會（Verkhovna Rada）正在討論可能涉及國防部長的內閣改組；國會議員洪契連科（Oleksiy Honcharenko）也聲稱列茲尼科夫可能被任命為駐英國大使。

據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）周六（19日）報導，列茲尼科夫在接受「24 頻道」採訪時，談到了相關話題。列茲尼科夫說，「當總統和我在2021年8月討論他的提議（關於部長級職位）時，他知道這對我來說不是一份夢想的工作。我們當下討論說，這對我而言只是暫時的事。我不是某個想一輩子當政府官員的人，我沒有政治野心。他知道我的計劃，我渴望講學和從事私人執業」。

與此同時，當被問及「如果被邀請擔任烏克蘭駐英國大使」，列茲尼科夫稱，他不確定自己是否會接受這一提議。

列茲尼科夫指出，「我是一個項目負責人，所以如果有任務，我就會完成它。我對僅僅為了獲得一個職位不感興趣，因為我仍然會留在公共服務部門。」