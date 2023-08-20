江國賓是八點檔的熟面孔，早年以反派角色打開知名度，在《台灣霹靂火》、《金色摩天輪》、《甘味人生》、《一家團圓》、《天道》等戲都可以看到他的身影。55歲江國賓和媽媽、女兒相依為命，談到和前妻歡歡的20歲女兒，他得意說女兒乖巧又會念書，對自己的要求也很高，不過江國賓和歡歡離婚後至今未娶，他也提到決定不再婚的原因。

江國賓和已故女星歡歡有一段5年婚姻，根據《三立新聞網》報導，江國賓表示，他是已婚身分的時候不拍吻戲、沒有應酬、也不喝酒，「我收工就是回家，連熱炒一百都沒去過」，江國賓當時認為，人生最重要的是結婚生子，所以他不常參加社交活動。

江國賓與歡歡抱著９個月大的女兒補請婚宴。（圖／中時資料照）

江國賓和歡歡2009年離婚後，至今感情一片空白，江國賓則說，媽媽要他交女友要找4歲以內的，「我也沒有能力要幹什麼，因為年紀大了啊！」江國賓強調，他現在的重心就是工作和家庭，「媽媽健康、女兒獨立照顧自己」。

談到與歡歡所生的20歲女兒，江國賓得意說女兒乖巧又會念書，對自己的要求也很高，藏不住滿滿父愛說：「我希望她獨立，也不要學壞」，由於江國賓長年忙拍戲，也讓他很心疼女兒，把女兒當作是朋友聊天，不希望她壓力太大。

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