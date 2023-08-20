立委賴瑞隆近日會同交通部、港務公司、高市府交通局等中央地方單位針對旗津第二過港隧道辦理進度簡報說明，目前市府及交通部均傾向漁港路方案，賴瑞隆要求相關單位儘快報院核定並提早興建，給旗津鄉親及遊客更安全便利的交通。

賴瑞隆指出，旗津過港隧道是旗津對外主要聯外道路，1984年通車迄今已近40年。興建時使用年限50年僅至2034年，經由爭取過港隧道延壽2.19億元、交通系統更新6900萬元，初步提升隧道路面品質、照明設備及安全機能，讓隧道年限延至2049年，但面對使用40年的隧道，政府應提前因應及早興建第二過港隧道，讓居民及遊客有安全出入的路。

賴瑞隆強調，旗津是國際觀光大島，在疫情趨緩後，去年遊客達597萬人次，今年上半年也達288萬人次，居高雄到訪人次第2多的觀光景點。為提供更安全舒適道路交通環境，經多次質詢協調，於2021年成功爭取交通部補助1200萬元，委由高市府交通局辦理可行性研究計畫，上月已完成「漁港路路廊」、「擴建路路廊」2方案期末報告審查，現正修正報告中，而報告估計啟動第二過港隧道時間點為2039年。

高市府交通局副局長黃榮輝表示，第二過港設施同樣採用隧道式建設，目前「漁港路路廊」由漁港北三路開始，穿越港區第四貨櫃中心連結到旗津一路，「擴建路路廊」將由擴建路穿越55號碼頭，銜接旗津二路，並利用中洲壘球場設置立體匝道系統。2方案當中漁港路路廊用地僅使用港區用地，且易於設置高架銜接國道一號，各界認為可行性較高。

賴瑞隆認為考量旗津在地民眾需求，第二過港隧道應儘速擇定方案啟動興建，並比照第一過港隧道模式，由交通部主責興建，以確保鄉親安全、貨櫃碼頭、觀光旅遊的發展。交通部次長祁文中也表示，政府一定會照顧旗津居民交通需求，啟動興建時間會進行檢討。