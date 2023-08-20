日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）首次來台展出，帶來被譽為「大阪三寶」之一的個人代表作「SHIPʼS CAT」系列，19日起在屏東車城海口港看海美術館登場，開幕首日就吸引許多民眾親炙大師風采。縣長周春米表示，矢延憲司是享譽國際的藝術大師，鄉親不必出國就可以欣賞他獨特藝術，歡迎全國民眾把握機會，並感受屏東縣政府改造看海美術館的努力與成果。
這是鬼才藝術家矢延憲司在台灣的首展，他十分重視，屏東縣政府今年初提出邀請時，四月份就先特地飛來勘察看海美術館的場地，發現看海美術館位在漁港邊，與「船貓」的創作理念相符，因為船貓就是船舶上的貓，保護船貨免於老鼠的侵害，也陪伴水手渡過海上漫長寂寞的日子，於是點頭同意，並提早於展覽前一週抵台佈展，並在開幕茶會分享他的創作理念。
此次矢延憲司特別創作三個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，其中在屏東首次亮相的巨型雕塑「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」，以鏡面不銹鋼覆蓋全身，高達3.7公尺全身發出金屬光芒，這也是失延憲司首次嚐試金屬素材創作。
矢延憲司表示，透過金屬能夠鮮明地反映出周圍的風景，除了彰顯地方的風景之美，更深層的意義是，希望大家不論來屏東幾次都想再來；而作品的回頭姿勢，象徵如果回顧地方和傳統，福氣將會降臨，也含有「報恩」的意義。這三件作品創作時間正好在全球疫情趨緩後，還蘊含祈福、和平的意思。
屏東縣長周春米感謝矢延憲司把第一次給了屏東，為台灣觀眾帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗，更謝謝矢延憲司的慧眼肯定，海口港從一個落寞漁港到轉身為「落山風之吹風看海地」，閒置的候船室變成「看海美術館」，大膽帶入藝術，從落山風藝術季到年度藝文特展，已經成為南台灣一個重要的藝術旅遊品牌。
近年屏東縣在恆春半島劃設落山風風景特定區，涵括車城鄉、牡丹鄉及滿州鄉部分區域，海口港就是進入的重要門戶，周縣長也歡迎民眾到看海美術館參觀，可以安排週邊遊程，體驗不同的國境之南風情。
矢延憲司《SHIPʼS CAT in Pingtung》船仔貓特展總共展出12件雕塑品、藝術家手稿及畫作35幅，矢延憲司擅長用幽默的藝術手法來表達社會議題，關心科技可能帶給人類未來末日，所創作的船貓系列總是戴著防護面罩，傳達出他對未來的思考和情感。船貓系列作品展覽包含兩個室內展館，分別是看海美術館與待（呆）．風樓，展期自8月19日起至11月19日止，歡迎大家來海口港欣賞船仔貓，感受當代藝術的魅力。
更多展覽資訊請至周春米臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或「SHIPʼS CAT in Pingtung」船仔貓屏東展官網( https://www.amazing-pingtung.com/ships-cat) 查詢。
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