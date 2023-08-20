日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）首次來台展出，帶來被譽為「大阪三寶」之一的個人代表作「SHIPʼS CAT」系列，19日起在屏東車城海口港看海美術館登場，開幕首日就吸引許多民眾親炙大師風采。縣長周春米表示，矢延憲司是享譽國際的藝術大師，鄉親不必出國就可以欣賞他獨特藝術，歡迎全國民眾把握機會，並感受屏東縣政府改造看海美術館的努力與成果。

這是鬼才藝術家矢延憲司在台灣的首展，他十分重視，屏東縣政府今年初提出邀請時，四月份就先特地飛來勘察看海美術館的場地，發現看海美術館位在漁港邊，與「船貓」的創作理念相符，因為船貓就是船舶上的貓，保護船貨免於老鼠的侵害，也陪伴水手渡過海上漫長寂寞的日子，於是點頭同意，並提早於展覽前一週抵台佈展，並在開幕茶會分享他的創作理念。

此次矢延憲司特別創作三個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，其中在屏東首次亮相的巨型雕塑「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」，以鏡面不銹鋼覆蓋全身，高達3.7公尺全身發出金屬光芒，這也是失延憲司首次嚐試金屬素材創作。

矢延憲司表示，透過金屬能夠鮮明地反映出周圍的風景，除了彰顯地方的風景之美，更深層的意義是，希望大家不論來屏東幾次都想再來；而作品的回頭姿勢，象徵如果回顧地方和傳統，福氣將會降臨，也含有「報恩」的意義。這三件作品創作時間正好在全球疫情趨緩後，還蘊含祈福、和平的意思。

縣長周春米歡迎全國民眾把握機會來欣賞享譽國際的藝術大師矢延憲司作品。（圖片來源：屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米感謝矢延憲司把第一次給了屏東，為台灣觀眾帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗，更謝謝矢延憲司的慧眼肯定，海口港從一個落寞漁港到轉身為「落山風之吹風看海地」，閒置的候船室變成「看海美術館」，大膽帶入藝術，從落山風藝術季到年度藝文特展，已經成為南台灣一個重要的藝術旅遊品牌。

近年屏東縣在恆春半島劃設落山風風景特定區，涵括車城鄉、牡丹鄉及滿州鄉部分區域，海口港就是進入的重要門戶，周縣長也歡迎民眾到看海美術館參觀，可以安排週邊遊程，體驗不同的國境之南風情。

矢延憲司《SHIPʼS CAT in Pingtung》船仔貓特展總共展出12件雕塑品、藝術家手稿及畫作35幅，矢延憲司擅長用幽默的藝術手法來表達社會議題，關心科技可能帶給人類未來末日，所創作的船貓系列總是戴著防護面罩，傳達出他對未來的思考和情感。船貓系列作品展覽包含兩個室內展館，分別是看海美術館與待（呆）．風樓，展期自8月19日起至11月19日止，歡迎大家來海口港欣賞船仔貓，感受當代藝術的魅力。

更多展覽資訊請至周春米臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或「SHIPʼS CAT in Pingtung」船仔貓屏東展官網( https://www.amazing-pingtung.com/ships-cat) 查詢。