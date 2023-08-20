西班牙加納利群島中最大的田尼利夫島（Tenerife），島上北部地區最近野火肆虐，超過2萬6000人撤離。但這場野火並未延燒至遊客眾多的觀光區，島上兩座機場也運作正常。
綜合路透社與法新社報導，加納利群島（Canary Islands）緊急服務部門表示，根據初步估計，截至今天下午為止已有超過2萬6000人疏散，此一數字較昨天的4500人大幅增加，目前約有11個城鎮受到影響。
猛烈的火焰照亮夜空。今天有人看到直升機向房屋附近的地區灑水，空氣中濃煙滾滾。
加納利群島首長克拉維荷（Fernando Clavijo）在記者會上表示，由於夜間天氣惡化，包括氣溫上升與風力增強，今天早上下令進行更大規模的疏散。
克拉維荷表示，濃煙阻礙了從空中撲滅大火的努力。迄今為止，已燒毀的土地面積約達5000公頃。
田尼利夫島議會主席達維拉（Rosa Davila）告訴記者，這場大火的規模在加納利群島前所未見。她說，首要任務是「保護人民生命」。達維拉援引消防隊的話說，到目前為止，大火並未摧毀任何房屋。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於21日訪問田尼利夫島。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120820
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