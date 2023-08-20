調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升28.8元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.58美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.176元，國內油價依公式計算跌幅為1%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及2.4元。

不過，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1元。

最終，汽、柴油共各吸收1元及2.3元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.1元。累計112年至7月底止，中油共吸收約47.8億元。