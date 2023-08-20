曾敬驊（左）和張再興開心分享拍攝《我的麻吉4個鬼》趣事。（羅永銘攝）

曾敬驊坦言有段時間不太敢回家面對父母。（羅永銘攝）

25歲曾敬驊近期邀約不斷，光是今年就已推出包括新片《我的麻吉4個鬼》共3部作品，他近日接受本報專訪時，坦言受到家人影響很大，因為爸爸是開早餐店，幾乎全年無休，「一天沒做客人就會跑掉，我本來也不喜歡他這樣，覺得還是要休息，但發現自己好像也越來越像」，他不自覺地變成工作狂，「工作已經變成一個習慣，像是颱風天突然休假，我也會不知道要幹嘛」。

曾敬驊說，剛好《不良執念清除師》、《我的麻吉4個鬼》和《疫起》3檔是接著拍，且都是較為低氣壓的角色，直呼「有一種把自己最後力氣都耗盡的感覺」，但他也表示若放假，「也不知道該做些什麼，想安排一段假期，也不知道要找誰，朋友都在忙，只能把自己關在家裡」，先前與好友朱軒洋一同參加實境秀《二呆流浪記之完全大人手冊》，他說「雖然是工作，但心態上算是體驗生活，去了很多我沒有去過的方」，也希望自己接下來的生活能更豐富一些。

他也坦言其實有段時間不太敢跟家人見面，因為工作上的情緒還沒消化完，回家很容易吵架，「爸媽一定都會想要關心，問很多東西 ，但因為他們也不太了解，我那時候的狀態又很糟糕，就變得很不耐煩，回去也不想跟他們講話」，是接連這幾部作品都和親情有關，讓曾敬驊對待父母的態度有不少轉變，加上姊姊們有了小孩後，「因為我本身很喜歡小孩，就很常打視訊回家，爸媽也會一起加入」，一家人的感情才更緊密。

新片舉辦首映會，家人也都會特地從宜蘭北上支持，「不過他們每次看完，也都是在關心我最近的生活如何，問有沒有缺什麼」，曾敬驊還表示，因為家裡早餐店開了近30年，家人從未一起到海外旅行，「一直都很想要帶全家人出去玩」，更笑說，因為怕爸媽又會推託，「直接幫他們安排，強硬一點，要他們店休幾天。」並稱，雖然不希望爸爸太早退休，「早餐店可以跟客人聊聊天也好」，但希望可以慢慢減少工作量。

張再興在拍完《我的麻吉4個鬼》後，也對於親情有不少感觸，加上發現爸爸的健康越來越差，「得了帕金森氏症，行動比較緩慢，有些事情真的做不了」，自己又是家中唯一的男丁，應該要擔起養家的責任，「好像得邁入人生另外一個階段了，開始要面對這種壓力，現在回到家裡，他口氣不太好的時候，我也知道該怎麼去面對」，並稱父親也有漸漸感受到，兒子已經長大了，可以放心放手讓他去做。