西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）17日在家人陪伴下抵達總軍事學校。

西班牙未來女王、17歲的蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）上周展開為期三年的軍旅生涯，西班牙王室18日公開公主入讀軍校首日的照片，畫面中穿著迷彩服的蕾歐諾兒紮著俐落髮髻，她在豔陽下與其他同袍立正站好，上課時專注做筆記，發放軍備時跪地整理腰帶，模樣又美又帥。值得注意的是，她的胸口繡著波旁．奧蒂茲，分別代表西班牙波旁王朝及母親的家族姓氏。

17歲西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）8月中旬展開三年軍旅生涯。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《時人雜誌》（People Magazine）報導，蕾歐諾兒公主17日在西班牙國王菲利佩6世（King Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）、妹妹陪伴下，抵達西班牙東北部城市薩拉戈沙（Zaragoza）的總軍事學校（General Military Academy），王室隔日公布她入讀軍校首日照片。

西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor，圖左起）17日在西班牙國王菲利佩6世（King Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）、妹妹索菲亞公主陪伴下抵達總軍事學校。（圖／路透社）
西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor，圖左起）17日在西班牙國王菲利佩6世（King Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）、妹妹索菲亞公主陪伴下抵達總軍事學校。（圖／路透社）

畫面顯示，留著浪漫棕長髮的蕾歐諾兒紮起俐落髮髻，穿起迷彩服，她同其他男女同袍一樣，在豔陽下戴著軍帽、向長官致敬，上課時專注聆聽、作筆記，發放軍備時跪地整理腰帶。

西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）18日展開首日三年軍校生活，她換上迷彩服，在豔陽下立正站好，胸口名字繡上「波旁．奧蒂茲」。（圖／路透社）
西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）18日展開首日三年軍校生活，她換上迷彩服，在豔陽下立正站好，胸口名字繡上「波旁．奧蒂茲」。（圖／路透社）

《時人雜誌》指出，蕾歐諾兒公主制服胸口上繡著的名字「波旁．奧蒂茲」（Borbón Ortiz）藏有玄機，分別代表承襲西班牙波旁王朝的家族姓氏，奧蒂茲則是母親雷蒂西亞王后的家族姓氏之一。

值得注意的是，報導指出，英國威廉王子、哈利王子當初從軍時的名字也有異曲同工之妙，他們同樣沒有使用王室頭銜，而是分別化名「威廉．威爾斯」及「哈利．威爾斯」，威爾斯來自於當時父親查爾斯的頭銜「威爾斯親王」（Prince of Wales）。

蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）在軍校上課時專注聽講、作筆記。（圖／路透社）
蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）在軍校上課時專注聽講、作筆記。（圖／路透社）

查爾斯即位英國國王後，威廉王子承襲威爾斯親王頭銜，喬治、夏綠蒂、路易等三名孩子在校使用的姓氏也改為威爾斯，在此之前，威廉最高頭銜仍是劍橋公爵（Duke of Cambridge）時，喬治等三名孩子使用的姓名為「喬治．劍橋」（George Cambridge）。

蕾歐諾兒公主將成為1868年伊莎貝拉二世（Queen Isabella II）下台以來，首位西班牙女王，她追隨父親、祖父卡羅斯一世（Juan Carlos）腳步，即位前先完成三年軍事訓練。

蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）在軍校入門課程中跪地專注聽從指令。（圖／路透社）
蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）在軍校入門課程中跪地專注聽從指令。（圖／路透社）

完成在總軍事學校的一年訓練後，蕾歐諾兒將入讀西國西北部馬林海軍軍事學校（Marín Naval Military School），並登上西國海軍訓練船Juan Sebastián de Elcano號，之後她將於2025、2026學年度以少尉學生身份入讀聖哈維爾總空軍學校（San Javier General Air Academy），完成西班牙空天軍（Air and Space Army）課程。

蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）跪地整理軍備。（圖／路透社）
蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）跪地整理軍備。（圖／路透社）

蕾歐諾兒公主7月表示期待展開軍旅生活，「我非常高興，因為我知道我們的軍隊所代表的西班牙價值」。

文章來源：Army princess! Leonor of Spain, 17, pictured in military uniform for the first time as she begins her training - while Queen Letizia and Infanta Sofia jet off to Australia for the World Cup Final
文章來源：See the Name on Princess Leonor of Spain's Army Uniform — and How It Relates to Prince William and Prince Harry
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