西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）17日在家人陪伴下抵達總軍事學校。

西班牙未來女王、17歲的蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）上周展開為期三年的軍旅生涯，西班牙王室18日公開公主入讀軍校首日的照片，畫面中穿著迷彩服的蕾歐諾兒紮著俐落髮髻，她在豔陽下與其他同袍立正站好，上課時專注做筆記，發放軍備時跪地整理腰帶，模樣又美又帥。值得注意的是，她的胸口繡著波旁．奧蒂茲，分別代表西班牙波旁王朝及母親的家族姓氏。

17歲西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）8月中旬展開三年軍旅生涯。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《時人雜誌》（People Magazine）報導，蕾歐諾兒公主17日在西班牙國王菲利佩6世（King Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）、妹妹陪伴下，抵達西班牙東北部城市薩拉戈沙（Zaragoza）的總軍事學校（General Military Academy），王室隔日公布她入讀軍校首日照片。

西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor，圖左起）17日在西班牙國王菲利佩6世（King Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）、妹妹索菲亞公主陪伴下抵達總軍事學校。（圖／路透社）

畫面顯示，留著浪漫棕長髮的蕾歐諾兒紮起俐落髮髻，穿起迷彩服，她同其他男女同袍一樣，在豔陽下戴著軍帽、向長官致敬，上課時專注聆聽、作筆記，發放軍備時跪地整理腰帶。

西班牙蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）18日展開首日三年軍校生活，她換上迷彩服，在豔陽下立正站好，胸口名字繡上「波旁．奧蒂茲」。（圖／路透社）

《時人雜誌》指出，蕾歐諾兒公主制服胸口上繡著的名字「波旁．奧蒂茲」（Borbón Ortiz）藏有玄機，分別代表承襲西班牙波旁王朝的家族姓氏，奧蒂茲則是母親雷蒂西亞王后的家族姓氏之一。

Queen Letizia and King Felipe share emotional farewell with Princess Leonor https://t.co/tSCrGaRZvG — HELLO! (@hellomag) August 18, 2023

值得注意的是，報導指出，英國威廉王子、哈利王子當初從軍時的名字也有異曲同工之妙，他們同樣沒有使用王室頭銜，而是分別化名「威廉．威爾斯」及「哈利．威爾斯」，威爾斯來自於當時父親查爾斯的頭銜「威爾斯親王」（Prince of Wales）。

蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）在軍校上課時專注聽講、作筆記。（圖／路透社）

查爾斯即位英國國王後，威廉王子承襲威爾斯親王頭銜，喬治、夏綠蒂、路易等三名孩子在校使用的姓氏也改為威爾斯，在此之前，威廉最高頭銜仍是劍橋公爵（Duke of Cambridge）時，喬治等三名孩子使用的姓名為「喬治．劍橋」（George Cambridge）。

蕾歐諾兒公主將成為1868年伊莎貝拉二世（Queen Isabella II）下台以來，首位西班牙女王，她追隨父親、祖父卡羅斯一世（Juan Carlos）腳步，即位前先完成三年軍事訓練。

蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）在軍校入門課程中跪地專注聽從指令。（圖／路透社）

完成在總軍事學校的一年訓練後，蕾歐諾兒將入讀西國西北部馬林海軍軍事學校（Marín Naval Military School），並登上西國海軍訓練船Juan Sebastián de Elcano號，之後她將於2025、2026學年度以少尉學生身份入讀聖哈維爾總空軍學校（San Javier General Air Academy），完成西班牙空天軍（Air and Space Army）課程。

蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）跪地整理軍備。（圖／路透社）

蕾歐諾兒公主7月表示期待展開軍旅生活，「我非常高興，因為我知道我們的軍隊所代表的西班牙價值」。