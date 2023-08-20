台北市自5月以來已出現4個天坑，副市長李四川表示，與極端氣候溫室效應有關，只能靠基礎建設減災。民進黨台北市議員認為，天坑成因為施工和管線破裂等，與極端氣候並無關聯，對於李四川發言感到失望，應拿出專業的技術應對，或積極研擬極端氣候下對於公共建設安全的對策。

李四川透過臉書指出，夏威夷茂夷島的大火、大陸及歐洲的水災、南投的豪大雨、高雄的積淹水和台北市道路坑洞塌陷，都與極端氣候溫室效應有關，任何市政建設工程都無法克服瞬間的災害，只有靠基礎建設發揮最大的功能，達到減災。

民進黨台北市議員陳怡君表示，李四川相當負責，在大同區南京西路天坑出現後，接連數日出現在現場關心天坑修復進度，甚至還中暑拉肚子瘦好幾公斤，肯定也佩服李四川對市政的專業及敬業。

她說，但如今看到李四川把天坑原因導向極端氣候，不免感到失望，短短100天天坑層出不窮，但天坑成因包含施工、管線老舊等，與極端氣候並無關係，若市府堅持與極端氣候有關，就更應該積極研擬極端氣候下對於公共建設安全的對策，還市民行的安全。

陳怡君要求，市府應針對路面做總體檢，對於老舊的管涵應更換或整修，防範未然。對於多次填補的路面，應主動徹查有無管線破裂，小天坑不處理，就會變成大天坑。

民進黨台北市議員林延鳳指出，北市4處道路塌陷，分別是因建案連續壁施工滲水掏空、污水管破裂掏空、雨水連接管脫管掏空及側溝破裂漏水掏空，發生時台北都並」無致災性強降雨，與極端氣候溫室效應無關，市府平日巡查、檢修量能不足，或工程品質不彰，才是值得探究的主因。

她批評，北市府本應承擔過錯，找出一勞永逸的方法，如今李四川卻「甩鍋」，簡直是昧於現實，也令被影響的市民更憤怒。李四川是因為工程專業才被市長蔣萬安找進市府，藍綠議員對專業性也沒有意見，這次本應拿出專業的技術官僚總督導，卻帶頭用這種言論甩鍋帶風向，恐讓市府單位上行下效，創造不良風氣。