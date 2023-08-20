高雄17日清晨降下豪雨造成本館路、球場路、澄清路等澄清湖周邊路段大淹水，高市議員鍾易仲爆料，造成淹水的事實並非如高市府所說降雨量超過排水設計容量，而是澄清湖550天未清淤，且更離譜的是水利署南水局事後還疑似竄改水情資料，意圖隱瞞真相躲避外界追查。

鍾易仲指出，高市府將817淹水歸咎於降雨量超過排水設計容量，是一場天災，而澄清湖多年來淤積嚴重，蓄水能力大降，台水公司1年多前和廠商簽定清淤合約，但到今年8月17日為止，已長達550天時間未讓廠商進場施作清淤工程，才導致大雨來臨時，大量湖水溢流到附近地區，造成排水系統無法負荷，本館路、球場路才會大淹水。

鍾易仲痛批，事發後，南水局疑似為了隱瞞真相，事後竟展開「校正回歸」作業，將8月17日早上7點的觀測水位由17.93公尺改成17.25公尺（澄清湖有效容量水位為17.8公尺），若非熱心民眾當天上網把資料截圖，水利署恐怕早已瞞天過海。

對此，高市府水利局回應，817淹水是受到極端氣候影響，帶來瞬時強降雨，造成部分低窪路段時雨量超過60mm的排洪保護標準，才出現積水，雨勢停歇後很快就退水，且經調查後發現，當天澄清湖並未發生溢流的情況，且尚提供滯洪量約30萬噸的水量。

台水第七管理處表示，澄清湖每年都清淤，今年清淤進度也達標，並無550天未清淤情事，另外，817清晨5點暴雨未降前，澄清湖水位是11.15公尺，隨後暴雨夾帶雷擊，致水位量測器故障，才顯示錯誤水位11.93公尺，事實上，暴雨後約上午9時，該局人員有人工量測，澄清湖真實水位為17.4至17.5公尺之間，而澄清湖水位要到17.8公尺才會溢流，因此，817當天澄清湖不僅未溢流至下游社區，甚至提供滯洪量約30萬噸的水量。