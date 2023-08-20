花蓮新城鄉公所提升民眾洽公停車需求，規畫將一旁經管約640坪的土地闢建成寬闊的公用停車場，但因該地尚存續平均地權條例適用期間的耕地租賃關係，經近5個月的溝通、調解，與鄉親取得共識，讓20多年的閒置土地發揮功能，達到最合適的運用。

新城鄉內人口數隨青年住宅、希望工程安心住宅交屋陸續增加，不過鄉公所前停車格數有限，民眾有時得停在路邊或一旁的收費停車場，相當不便，鄉公所為提升鄉親洽公停車便利，規畫另闢較為寬闊的公用停車場，經多次踏勘，於4月覓得緊鄰公所的原住民多功能中心旁、由鄉公所經管的土地。

不過鄉公所追溯該土地的歷史淵源，發現尚存續平均地權條例適用期間的耕地租賃關係，經相關課室釐清該地自1999迄今承租權誰屬及權利義務關係等相關事宜，接著辦理追加預算，與土地莊姓當事人的7位子女聯繫，進行調解、鑑界至土地補償價金支付，利用近5個月的時間取回土地。

鄉公所財政課長蔡健春指出，鄉公所在闢地開發同時兼顧當事人遺族應有繼受權益，與鄉親取得共識，和平解決問題，讓數10年無法使用的公用土地，規畫整理為洽公的停車空間，希望未來能提升民眾洽公便利性。

鄉長何禮臺表示，因應鄉親洽公停車需求提高，需另尋土地興建停車場，因此了解該土地的問題，歷經20餘年始終懸於未決，感謝莊姓民眾願意與公所達成共識，未來將會整合鄉立圖書館、原住民多功能活動中心、鄉民代表會及鄉公所為完整的行政園區，讓鄉親洽公更便利。