國民黨台北市北中正、萬華立委參選人至今未定，北市議員郭昭巖昨晚錯框在Line群組開嗆「國民黨在萬華中正要掛了」、「你們視而不見繼續拖」等語，地方更盛傳藍營欲禮讓無黨籍參選人于美人。台北市國民黨部主委黃呂錦茹20日強調，黨中央一定會提出人選，不會禮讓于美人，而且郭昭巖、應曉薇都很認真耕耘地方，相信人選出來後，支持者會歸隊。

黃呂錦茹表示，北中正、萬華人選原預計6月提名，沒想到初選民調出問題，才推遲到現在，她認為郭昭巖跟應曉薇至今努力跑地方，相信黨中央決定人選後，支持者會歸隊，但郭昭巖緊張的心情其實合理，黨部不會針對此事做處理，反而要檢討提名速度不夠快。

外傳國民黨欲禮讓于美人，黃呂錦茹說，地方不贊成禮讓，他們只是因為感到緊張才有傳言，而且國民黨在北中正、萬華支持度是第1名，黨中央一定會提出人選，不會禮讓于美人，否則支持者會炸鍋。

針對吳沛憶批評國民黨踐踏人才，于美人則認為政黨提名不該把人民當成魚肉，黃呂錦茹說，吳沛憶跟于美人只是在挑撥國民黨，黨中央一定會提出人選。至於黨中央何時提名？她表示目前沒收到通知，未有明確時程。