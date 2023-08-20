桃園市長蘇俊賓體驗搭乘3D列印船。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局與環保局20日在大溪河濱公園舉辦「2023超級盃渡河大賽暨木作體驗活動」，參賽者運用環保材料或廢物利用打造船隻渡河，推廣環保並展現「自造者精神」。副市長蘇俊賓參與活動，更體驗搭乘3D列印船，現場趣味性十足。

蘇俊賓說，渡河比賽與在地業者合作，以不額外增加環境負擔的方式，參賽者運用環保材料或廢物利用，打造堅固、安全的船隻，克服渡河過程中的挑戰與障礙，也讓大小朋友透過動手實做、發揮創意、團隊協作的過程，展現「自造者精神」。

蘇俊賓也體驗搭乘環保材料船隻渡河，值得一提的是，他所搭乘的是3D列印船，這艘船是桃園市自造者協會特別為了這次活動製作，船隻使用的3D列印圖購自美國，也是全台第一個使用該列印圖製作出的船隻。

青年局長侯佳齡表示，「2023超級盃渡河大賽」鼓勵參賽者以環保材料打造船隻，希望讓民眾從中學習科學知識和技能，同時促進環保理念與創客精神。活動提供包括「競速獎」、「最佳造型獎」及「環保手作獎」等，參賽者的船隻只要下水，便可獲得「渡河勇氣獎」。活動現場也有木作體驗區，邀請小朋友製作「夢幻炫彩小方燈」，藉此啟發創意和想像力，並培養手眼協調與集中注意力。