「S2O Taiwan潑水音樂節」周末兩天於台北市大佳河濱公園盛大登場,豪華卡司陣容抵台表演,吸引上萬人前往朝聖。S2O招牌360度噴水主舞台由傳奇天團Swedish House Mafia(瑞典浩室黑手黨)成員Axwell與Sebastian Ingrosso登場,世界百大DJ第9名Don Diablo、「英倫潮流天王」Jonas Blue、「荷蘭電音小王子」Julian Jordon、「美國電音長頸鹿」MAKJ以及巴西兩大年輕才子VINNE與Kenny Musik接力登場,帶來一連串紅遍全球的派對神曲,8小時不間斷放送,四周多根水柱一起發射噴水,水柱噴到高達5層樓高,台下擠滿比基尼辣妹、肌肉猛男一起濕身狂HIGH,相約第二天一起再來現場玩。

今年S2O Taiwan在「濕身第一關」WaterBOOM舞台設置3層樓高的「巨大瀑布水門」,每一個樂迷一進場保證全身先濕掉,更在現場打造全台首座「人體洗車工廠」,多位比基尼女神站在玻璃櫥窗中,手拿沾有泡沫洗劑的海綿擦拭玻璃,火辣又性感。超人氣AV女神「最性感百大女DJ」浜崎真緒化身DJ MAO,在台獻上DJ表演處女秀,現場直喊:「台灣我愛你」,不時可愛嘟嘴、吐舌、放送手勢愛心,又近距離發小禮物給粉絲,甚至喝完水當場喂給粉絲喝,全場尖叫聲不斷,結束時更開放粉絲簽名,親民指數爆表。

Swedish House Mafia成員Axwell與Sebastian Ingrosso在S2O Taiwan獻上首度在台合體演出,相繼帶來〈More Than You Know〉、〈Dreamer〉等派對洗腦金曲,最後以天團代表作〈Don’t You Worried Child〉作為壓軸曲,360度噴水系統齊發,全場HIGH到最高點,沒想到他們主動再加碼安可曲〈Save The World〉,他們說:「謝謝台北,謝謝台灣,謝謝S2O,很開心我們聚在一起。」儘管晚間6點下了一場雨,也絲毫不影響觀眾的玩樂,有樂迷直接以洗髮精洗頭狂HIGH,甚至超人氣AV女神浜崎真緒也穿上比基尼也在台下玩樂,狂抖豐厚的「上半球」,跟著全場樂迷淋著水一起狂歡作樂。