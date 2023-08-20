台南公園近日出現1名怪攝影師，隨機對路人拍照並索討攝影費，即使遭拒仍頻抱怨，不願離開，有人偷錄下過程上傳網路，質疑是類似「愛心筆」的道德勒索手法，警方表示尚未受理相關報案，警告該男子行為可能觸犯「使人為不義務之事」的強制罪。

有網友在網路群組爆料，台南公園最近出現1名怪異攝影師，隨機幫過路民眾拍照，並會上前索討數十元到100元不等費用，當作拍攝報酬。

有網友側錄這名男攝影師強迫要錢的對話影片，該男自稱已花60萬買攝影設備，每次一開口向被拍攝者要求支付費用，每個人都跑掉，怒稱「這是尊重？」，強調會持續花光生活費，堅持幫陌生人拍照，直到大家願意支持為止，並質問被拍攝者「為什麼要跑？」。

網友對怪攝影師行為直呼「不給錢還不讓離開，愛心筆手法改行拍照算了」。

台南市警5分局表示，尚未接獲民眾相關報案，但依據影片，該男可能觸犯刑法304條的強制罪，用強暴、脅迫方式，使人為無義務之事，可處3年以下徒刑、拘役或9000元以下罰金。另可依照社會秩序維護法第68條強賣物品，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。

警方表示，將主動調閱公園監視器調查，如行為屬實，將依法究辦，近日將加強巡邏台南車站、台南公園及轉運站周邊，防止類似事件發生。呼籲民眾若遇到類似騷擾人物，可報案交給警方處理。