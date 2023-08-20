新北市政府勞工局今（20）日公布今年第4波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，計有315家業者，開罰逾1800萬。開罰名單中包含上市公司一詮精密、新日興及上櫃公司精華光學，勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆遭受高額罰鍰。

勞工局表示，本次勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有85家；其次未逐日記載勞工出、退勤時間，有49家；至於未依約給付勞工工資，則有41家。違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有78家。

至於違反性工法部分，針對工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者，以及針對請生理假的勞工為不利處分者，各有1家；違反勞工退休金條例部分，皆為未依法給付資遣費，有4家。以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

本次公布名單中，從事電腦周邊製造業的新泰工業公司、上市公司一詮精密及上櫃公司精華光學，均因使勞工超時工作，且分別是第6次、第7次及第6次違反同一規定，雇用勞工人數均達百人以上，因此各遭加重裁罰65萬、60萬及60萬元。此外，上市公司新日興因未足額計給勞工加班費及使勞工超時工作，且雇用勞工人數達2000人，亦遭重罰合計51萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、雇用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市、櫃公司者，將加重裁罰金額20％。