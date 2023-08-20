「還路於民大遊行」今（20）日登場，副總統、民進黨2024總統參選人賴清德日前也表態將到場參與，讓國民黨台北市議員、立委參選人李彥秀提出3個問題，質疑賴到底是以何身分走上街頭。

台灣因「行人地獄」的問題登上國際版面，促進各界對於行人路權的討論，甚至修法規定未停讓行人罰6000元，而依照此次「還路於民大遊行」主辦單位安排，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜及賴清德都會陸續到場致詞。

「賴清德走上街頭，是以副總統的身份？黨主席的身份？還是總統候選人的身份？」李彥秀在臉書提出3個提問，質疑賴清德到底是以何身分參與此次活動，若是以副總統身分出席，那直接處理好道路安全本就是執政者的責任；若是以黨主席身分現身，則應該要求民進黨的立委在國會中監督政策；至於若是以總統參選人身分到場，「我想請問賴候選人，對於過去八年民進黨的施政，您有何見解？」

李彥秀強調，雖然選舉中會探討政策，但政治的本質仍是「以民為本」，民進黨這7年的執政，想要通過的法律、大灑幣等，沒有通過不了的，但民進黨是否真正落實社會改革，實現公平正義，「民眾的訴求，在民進黨眼裡從未得到重視。」