香港知名女星張柏芝，18歲時演出周星馳電影《喜劇之王》，如今出道多年也已是3個孩子的媽媽，依舊維持凍齡外貌與纖細好身材；不過，張柏芝工作室突在社群上宣布，張柏芝因身體不適，將取消八月所以有工作行程。

張柏芝工作室19日在微博發出聲明「柏芝因身體抱恙，工作室不得不取消8月所有公开工作安排（雜志拍攝、廣告拍攝、品牌活動、演唱會等）」也感謝所以所有合作方的邀請及諒解，期待未來有再合作的機會，最後，也請粉絲不必擔心，張柏芝將會盡快恢復，以最佳狀態與大家見面。

張柏芝工作室聲明全文。（圖／擷取自張柏芝工作室微博）

消息曝光後，許多粉絲前來關心「身體才是最重要的，快點好起來」、「好好休養，期待更好的女神」、「早日康復，想你了，希望早日可以見到你」然而，聲明中未提及張柏芝的身體狀態，因此引發外界猜測。

張柏芝18歲因演出周星馳電影《喜劇之王》爆紅，之後陸續演出《星願》、《忘不了》、《大隻佬》等電影知名度不斷竄升，2021年更回歸小螢幕參加《乘風破浪的姐姐》第二季，雖最終未能成團，但卻成功創造話題及流量。