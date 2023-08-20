為鼓勵民眾到桃園的傳統市場消費，桃園市經濟發展局推出「桃園好市採購月」，規畫14場次「買菜金大方送」，總金額共有82萬元。今年也將針對中壢新明市場、興國市場及大園市場、三和市場做整體改善計畫，期盼提供攤商及消費者更友善、舒適的市場環境。

桃園好市採購月20日首場活動在中壢興國市場熱鬧起跑，副市長王明鉅到場參與並開心逛市場，他說，為了鼓勵民眾到傳統市場採購，準備高達82萬元的買菜金，民眾只要在市場買東西，平假日都能兌換買菜金，另外也搭配「好市小廚神」活動，由小朋友到市場採購食材，並在家長陪同協助下展現廚藝，是一項非常好的親子活動。他也提到，興國市場內具有許多特色商家，去年更獲得經濟部「5星優良市集」，歡迎民眾多加光顧。

經發局市場科長廖振宏說，8月20日至9月24日「桃園好市採購月」，共有14場次買菜金大方送活動，民眾只要在活動日赴指定市場消費，不限金額以實物就能兌換買菜金，6場「假日巡迴舞台場」每人可兌換100元，另有8場「平日快閃巡迴場」，每人則可兌換200元買菜金，各場次皆限量300名額，送完為止。另有線上抽買菜金活動，民眾與市場打卡版合照，並上傳照片在活動貼文下方留言，也可抽200元的買菜金。

另外，今年也首度舉辦的好市小廚神活動，鼓勵家長帶著小孩走進傳統市場採買，並合作完成一道菜餚，各場次前2名優勝者，將可參加9月24日在新永和市場舉辦的最終戰，冠軍獎金將有1萬元買菜金，民眾也能在現場參加人氣票選，投票支持喜歡隊伍就能抽廚具等好禮。

經發局也提醒，民眾在本次活動中獲得的買菜金，使用期限至今年10月10日，且限於發放市場中貼有攤頭標示貼紙的攤位使用。活動資訊可至「桃園有好市」臉書粉絲專頁查詢。