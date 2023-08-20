英國倫敦警方近日派員喬裝買家搗破犯罪集團，以尋回被盜取及售賣的博物館文物。此次行動中被尋回的其中一只花瓶，被鑑定為中國明朝永樂年間文物，估值約200萬英鎊（約新台幣8127萬元）。

據《每日郵報》19日報導，這只中國明朝花瓶2019年6月，在瑞士日內瓦遠東藝術博物館（Museum of Far Eastern Art）被盜。除了該明朝花瓶，博物館的其餘2件明朝古物也被盜，3件古物估值350萬英鎊（約新台幣1.42億元）。當中一個價值8萬英鎊的碗，曾於2019年在香港一間拍賣行成交，其後歸還博物館。另一只明成化鬥彩雞缸杯仍然下落不明，英國警方懸賞1萬英鎊協助尋回。

英國方面表示，相關文物失竊後，英國官員與瑞士當局在為期4年的調查中密切合作。一家拍賣行於2020年7月向警方舉報，稱一名身分不明人士通過電子郵件向他們發送被盜花瓶的估價。倫敦警方在2021年10月的一次誘捕行動中假冒買家，向犯罪集團聲稱願意出價45萬英鎊購買花瓶。雙方相約在倫敦一家酒店進行交易，警方當場逮捕一名嫌犯，並透過追蹤先前的郵件IP地址，逮捕其餘犯案人士。

報導指出，英國警方總共逮捕涉案5名嫌犯，全部來自倫敦東南部。英國法庭上周五（18日）已對涉案的其中2人定罪，另一人早前也已認罪，另2人則在瑞士法庭候審。

倫敦警察局專門犯罪部門總督察韋伯（Matt Webb）表示，「這些定罪是4年來跨越國際邊界、涉及許多內部和外部合作夥伴之間合作的結果。參與這起犯罪活動的有組織犯罪團伙認為，他們可以在國際上犯下重大罪行，而且不會有問題。他們錯了，這突顯了我們與國際執法夥伴關係的牢固性，以及我們跨越國際邊界開展工作的能力。」

韋伯還說，「我很高興我們能夠將它歸還給它的合法主人。」