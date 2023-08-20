女兒前（18）生日，余爸爸準備蛋糕、禮物為她慶生，並悲痛表示準備的衣服女兒穿不上了。（照片／翻攝自余父臉書）

今年5月在台南市北區忠義路三段、成功路口發生一起死亡車禍。一名媽媽牽著3歲女兒，綠燈走斑馬線卻遭轉彎轎車撞上，母親重傷、女童傷重不治，台灣行人地獄再度引起全民討論。為盼類似悲劇不再發生，余父今北上參與「820還路於民大遊行」，他也說前（18）日替女兒薇薇許下3個願望：「所有可以吃的喝的東西都讓薇薇吃不完、關心薇薇的所有親友都能平安」；第3個願望則是：「希望台灣交通可以越來越好，不要再有人像薇薇一樣，爸爸買給薇薇的3歲生日衣服，薇薇卻穿不到」。

台南市成功路5月時發生車禍，母親卡車底急救，女兒當場死亡。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

針對昨（19）日新北公車未停讓行人、輾斃8旬林姓老翁的重大交通事故，余父也分享行人零推動聯盟的貼文，並附文說，「這就是王國材部長所說的只有1%的人不會禮讓，從5/8到今天又奪走了多少條人命？身為受害者家屬的我，完全可以體會到他們的痛。我相信公車司機不是故意的，只是沒有注意；而沒有注意又可以區分為道路設計不良以及肇事者本身開車習慣。」

余父同時強調，「好的道路設計可以減少很多因為開車習慣不良造成的傷害，我一個夜二技畢業的上班族都懂的事，為什麼貴為交通部長卻不懂？因為他沒有同理心，他沒有痛過。」

遊行前一日，余父也呼籲民眾今一起站出來，讓政府看見聽見人民的憤怒。他也說，「站出來不一定會有改善，但沒站出來，一定無法改善。」

針對今下午登場的「820還路於民大遊行」，截至目前遊行最新進度，遊行仍進行中，然天空卻不作美突然下起傾盆大雨。對此，余父態度堅定，「下大雨了，但是我們風雨無阻」。