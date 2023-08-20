前往野柳認識獨特地形及一睹女王頭美麗風采。（青年局提供）

新北市青年局首次結合雙北六所大專院校的「USR計畫」（大學社會責任實踐）於18日至20日在北海岸辦理跨校聯合參訪。由中國文化大學、致理科技大學、真理大學、馬偕醫學院、國立台北科技大學及淡江大學等六所大學校長共同帶領100名師生參與計畫，走出「校園舒適圈」，結合聯合國的永續發展目標SDGs，將大學社會責任落實在全世界每一個角落。

USR計畫（University Social Responsibility）是教育部於2019年所推動的計畫，鼓勵大專院校的學生除了在自身專業領域耕耘外，也能學以致用落實在社區產業上，讓大學研究不再只是在課本裡，讓大學師生走出教室，實地了解在地問題，並發揮專業來協助解決。

青年局以此次安排參訪的「千歲米」為案例：新北市石門區的嵩山社區原是台灣主要米倉一，隨著青壯人口的外移，致全台唯一由火山岩石砌成的百年梯田荒廢了近半世紀，2011年開始復耕，引進日本越光米的種植方式，由十多位高齡農民以無毒手工的方式耕作，培育出香氣極佳、口感Ｑ彈的稻米，因而得名「千歲米」，熱銷傳統米市。

青年局希望透過此次參訪，讓六所大學的師生可以借鏡嵩山社區發展協會總幹事陳國志成功的經驗行銷「千歲米」，透過試賣會、梯田音樂會、插秧體驗營等行銷手段，讓從事農村再生的平均年齡從64歲下降至54歲，同時也吸引越來越多青年參與培根計畫，增加生力軍。

除了石門嵩山梯田外，這次跨校聯合參訪還安排了金山皇后鎮公民電廠、台電北部展示館、野柳地質公園、金山地方創生導覽。行程當中以台灣鄉土作為食農教育，讓27位日籍生在汪汪地瓜園體驗「窯烤地瓜」，不但讓學生驚喜，還引發了對於日本觀光產業發展的思考和討論，使聯合參訪活動成功成為台日青年知識交流及對話的國際平台。